Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierer beschädigen neun Fahrzeuge

Saale-Holzland (ots)

Zahlreiche Fahrzeuge wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Neustädter Straße in Kahla beschädigt. Dabei wurden an einem Fahrzeug die Reifen zerstochen, bei weiteren drei Pkw wurden die Heckklappen zerkratzt. Die betroffenen Fahrzeuge waren auf Parkplätzen auf Höhe der Hausnummern 32 bis 34 abgestellt. Darüber hinaus wurden die Motorhauben von fünf Fahrzeugen zerkratzt, die in der Neustädter Straße 28 a abgestellt waren. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich telefonisch unter der 036428-640 zu melden.

