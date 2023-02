Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ++ Einbruch in Baucontainer ++ Zigarettenautomat aufgesprengt ++ Kleinkraftrad entwendet ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ++

Thedinghausen. Am Sonntagabend ereignete sich auf der Achimer Landstraße (L 156) zwischen der Ortschaft Thedinghausen - Werder und der Stadt Achim ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Drei Fahrer waren mit ihren motorisierten Zweirädern hintereinander auf der L 156 in Richtung Achim unterwegs. Um einen vorausfahrenden Pkw zu überholen, scherte zunächst ein 21 Jahre alter Fahrer einer Kawasaki mit seiner 20-Jährigen Mitfahrerin nach links aus und im weiteren Verlauf ebenfalls ein 17 Jahre alter Fahrer einer KTM. Dass Kawasaki und KTM überholten, bemerkte ersten Informationen zufolge der 19-jährige Fahrer einer Pista zu spät. Er fuhr von Kawasaki und KTM und scherte ebenfalls aus, sodass die anderen beiden ausweichen mussten und dabei in den Grünstreifen gerieten. Während der KTM-Fahrer unverletzt blieb, verlor der 20-jährige die Kontrolle über die Kawasaki und stürzte. Der Kawasaki-Fahrer wurde dabei leicht und seine Mitfahrerin schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. An der Kawasaki entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit ist.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Baucontainer ++

Ritterhude. Zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag kam es zum Einbruch in einen Baucontainer in der Straße An der Untermühle, der unweit des Bunkenburgweges abgestellt war. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam den Baucontainer und entwendeten im weiteren Verlauf Werkzeuge. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Zigarettenautomat aufgesprengt ++

Volersode. Am Sonntag, gegen 02:00 Uhr, öffneten bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten, der in der Bergstraße unweit der Friedensheimerstraße aufgestellt ist. Ersten Informationen zufolge sprengten die Täter den Zigarettenautomaten auf, wobei dieser lediglich ein Stück geöffnet wurde. Die Täter entwendeten nach derzeitigem Stand Zigaretten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Kleinkraftrad entwendet ++

Hambergen. Zwischen Freitagabend und Samstagabend entwendeten bisher unbekannte Täter ein Kleinkraftrad, dass am Bahnhof Oldenbüttel in der Straße Am Bahnhof abgestellt war. Bei dem Kleinkraftrad handelte es sich um eine Peugeot Jetforce 50 in weißer Farbe. Das Kleikradrad war an den Parkplätzen bei dem dortigen Wendehammer abgestellt. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell