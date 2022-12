POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Unfallflucht Ein Verkehrsteilnehmer befuhr am Freitagmorgen gegen 07:20 Uhr die Westumgehung von Schwäbisch Hall in Richtung Übrigshausen. Hierbei streifte er nach einem Überholvorgang eine entgegenkommende 37-jährige BMW-Fahrerin, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier ...

mehr