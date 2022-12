Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen-Oberalfingen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 25-jähriger PKW-Fahrer erkannte auf Höhe einer Tankstelle einen auf der Nördlinger Straße (L1029) wartenden 32-jähigen VW-Fahrer zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW wiederum auf einen Toyota eines 26-Jährigen geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 9000 Euro.

Ellwangen-Ellenberg: Rechtsfahrgebot missachtet

Eine Kollision auf der L2220 hatte freitagfrüh einen Sachschaden von etwa 7000 Euro zur Folge. Ein 26-jähriger Ford-Fahrer war gegen 6 Uhr auf der von Wört in Richtung Ellenberg unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung zum Kornhof im Kurvenbereich gegen das Rechtsfahrgebot verstieß. Infolgedessen ereignete sich der Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 34-jährigen BMW-Fahrer.

Schwäbisch Gmünd-Weiler: Sachbeschädigung

Unbekannte beschmierten im Zeitraum von Mittwoch, 0.00 Uhr bis Donnerstag, 17:15 Uhr, eine Litfaßsäule in der Pfarrer-Haug-Straße mit Farbe. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Ein 53-jähriger Sprinter-Fahrer befuhr am Freitag gegen 08:20 Uhr auf Höhe eines Einkaufcenters die Auffahrt zur B29. Hierbei erkannte er einen dort wartenden Kleintransporter eines 64-Jährigen zu spät und fuhr auf. Bei dem Aufprall wurde der 64-Jährige leicht verletzt und es entstand geringer Schaden an beiden Fahrzeugen.

Ellwangen: PKW auf Parkplatz beschädigt- Zeugenaufruf

Am Sonntag parkte ein 55-Jähriger gegen 11 Uhr nach einem Kirchenbesuch mit seinem VW aus einem Behindertenparkplatz am Schönenberg aus. Zuhause angekommen bemerkte er eine Beschädigung an seinem Fahrzeug. Wer Hinweise zu dem Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

