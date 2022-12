POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Spiegelberg: Wer saß am Steuer des Unfallwagens? Am Freitag kurz nach Mitternacht ereignete sich in der Rietenauer Straße ein Verkehrsunfall. Das Fahrzeug, ein Pkw Citroen C3, fuhr in Richtung Dorfplatz, als es nach rechts von der Straße abkam und gegen eine Mauer prallte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Während der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich erhebliche Zweifel an der Fahrereigenschaft, wobei unklar ist, ob ...

