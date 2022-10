Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Einbrüche; Raubdelikt; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagmorgen auf der Konrad-Adenauer-Straße ereignet. Gegen 6.45 Uhr fuhr ein 55 Jahre alter Mann mit einem VW Passat auf der linken Fahrspur auf einen verkehrsbedingt stehenden VW up! eines 36-Jährigen auf. Der Kleinwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen Mercedes aufgeschoben, der von einem Fahrer im Alter von 35 Jahren gelenkt wurde. Der 55-Jährige sowie der 36-Jährige wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihre Pkw waren nicht mehr fahrtauglich. Insgesamt beträgt der Sachschaden circa 15.000 Euro. (mr)

Bad Urach (RT): Unachtsam die Fahrbahn überquert

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag auf der B465 zwischen Bad Urach und Seeburg ereignet hat. Ein 44-Jähriger war gegen 12.40 Uhr mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße von Bad Urach in Richtung Seeburg unterwegs, als kurz vor Seeburg plötzlich eine 57 Jahre alte Fußgängerin ohne auf den Verkehr zu achten von links nach rechts über die Fahrbahn lief. Der Golf-Fahrer musste scharf abbremsen, was der dahinterfahrende 50-jährige Motorradfahrer zu spät erkannte. Mit großer Wucht krachte er mit seiner Moto Guzzi ins Heck des Golf und stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Motorrad wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. (cw)

Hohenstein (RT): An Stoppstelle aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von zirka 4.600 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend an der Einmündung L248 / B312 ereignet hat. Ein 85-jähriger Fahrer eines BMW X1 fuhr gegen 19.15 Uhr auf der Landesstraße und wollte an der Einmündung in die B312 einfahren. Dabei übersah er, dass ein vorausfahrender 28-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad-Roller an der dortigen Stoppstelle anhielt und fuhr auf diesen auf. Der 28-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. (ls)

Wernau (ES): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in der Danziger Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Zwischen 19 Uhr und 13.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Balkontüre gewaltsam Zutritt und durchwühlte anschließend die Schränke und Schubladen in allen Zimmern. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Lenningen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern, der sich am Sonntagnachmittag an der Einmündung B 465 / L 1212 an der Schlatterhöhe ereignet hat. Ein 22-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seiner KTM Duke auf der L1212 von Schopfloch herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Bundesstraße in Richtung Donnstetten einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigen 36-Jährigen, der mit seiner Suzuki auf der Bundesstraße in Richtung Gutenberg unterwegs war. Beim nachfolgenden Sturz erlitt der Suzuki-Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der KTM-Fahrer blieb unverletzt. Beide Motorräder waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Mann niedergeschlagen und Geld geraubt

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zum Montag in Oberesslingen niedergeschlagen und beraubt worden. Der junge Mann war gegen 0.45 Uhr mit zwei flüchtig Bekannten zu Fuß auf der Kreuzstraße unterwegs, als er im Bereich des dortigen Spielplatzes von ihnen geschlagen und getreten worden sein soll. Offenbar sollen dabei auch Stöcke zum Einsatz gekommen sein. Anschließend sollen ihm die Tatverdächtigen seine Bauchtasche sowie Schmuck entrissen haben und geflüchtet sein. Der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte Geschädigte verständigte in der Folge die Polizei. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Eine Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen verlief zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Rottenburg (TÜ): Von Dach gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Mann beim Sturz von einem Dach am Sonntagabend in Ergenzingen erlitten. Wohl um in seine verschlossene Wohnung zu gelangen, war der Mann kurz vor 19 Uhr auf das Dach des Wohnhauses in der Utta-Eberstein-Straße geklettert und dabei etwa sechs Meter zu Boden gestürzt. Der Rettungsdienst brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. (rn)

Ammerbuch (TÜ): Motorradfahrer schwer gestürzt

Ein technischer Defekt könnte ersten Ermittlungen zufolge möglicherweise die Ursache für den Sturz eines Leichtkraftradfahrers am Sonntagmittag in der Lettenstraße gewesen sein. Der 20-Jährige befuhr gegen 15 Uhr die Lettenstaße in Richtung Kayher Straße, als er ohne Beteiligung anderer plötzlich stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an seinem Leichtkraftrad wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Hausen im Killertal (ZAK): Nach Verkehrsunfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Einen blauen VW Passat Kombi mit Balinger Kennzeichen sucht das Polizeirevier Hechingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag auf der B 32 zwischen Burladingen und Killer ereignet hat. Ein 18-Jähriger war gegen 13.20 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Bundesstraße von Burladingen in Richtung Killer unterwegs, als an Einmündung der L 442 / Dürerstraße ein blauer VW Passat ohne die Vorfahrt zu beachten in die Bundesstraße in Richtung Killer einbog. Nur durch eine Notbremsung bis zum Stillstand konnte der BMW-Fahrer eine Kollision mit dem Passat verhindern. Der nachfolgende 18 Jahre alte Fahrer einer Mercedes C-Klasse konnte nicht mehr schnell genug reagieren und krachte ins Heck des BMW. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der BMW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Ohne sich um den von ihm verursachten Unfall zu kümmern, flüchtete der Fahrer des blauen Passat Kombi in Richtung Killer. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/9880-0 entgegen. (cw)

Haigerloch (ZAK): In Schule eingebrochen

In die Schule in der Oberstadtstraße sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Klassenzimmer. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Haigerloch hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Meßstetten (ZAK): Gestürzter Motorradfahrer

Ein Fahrfehler könnte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Sonntagnachmittag an der Einmündung L433 / K7147 ereignet hat. Ein 53-Jähriger war gegen 14.35 Uhr mit seiner Suzuki von Unterdigisheim in Richtung Meßstetten unterwegs, als er beim Abbiegen nach links auf die K7147 in Richtung Hossingen die Kontrolle über sein Motorrad verlor, von der Fahrbahn abkam und in eine Wiese stürzte. In Folge des Sturzes verletzte sich der 53-Jährige, sodass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von zirka 1.000 Euro. (ls)

Schömberg (ZAK): Während der Fahrt Feuer gefangen

Ein VW Transporter hat am Montagmorgen während der Fahrt Feuer gefangen. Gegen 7.45 Uhr bemerkten die Insassen auf ihrem Weg in Richtung Deilingen die Flammen im Motorraum des Fahrzeugs und leiteten erste Löschmaßnahmen ein. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand schließlich gänzlich bekämpft werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (mr)

Hechingen (ZAK): Einbrecher unterwegs

In der Max-Eyth-Straße ist in den vergangenen Tagen ein Einbrecher zugange gewesen. Im Zeitraum zwischen Samstag, 19 Uhr, und Montag, sieben Uhr, drang der Täter über ein Fenster gewaltsam in ein Geschäft ein und entwendete dort etwas Bargeld. Über einen Verbindungsgang gelangte der Unbekannte in einen weiteren Laden, in dem er ebenfalls Bargeld sowie ein Tablet mitgehen ließ. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Rangendingen (ZAK): Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagmorgen auf der Haigerlocher Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der 58-Jährige war mit einem Mercedes gegen sechs Uhr in Richtung Haigerloch unterwegs, als er auf Höhe einer Bushaltestelle eine Verkehrsinsel überfuhr und auf dem Gegenfahrstreifen zum Stehen kam. Da ein Atemalkoholtest bei dem 58-Jährigen einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille ergab, musste er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden am Pkw, der abgeschleppt werden musste, dürfte rund 6.000 Euro betragen. (mr)

