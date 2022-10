Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Aufbruch, Einbrüche, Sachbeschädigung an Kfz, Verkehrsunfälle, Körperverletzungen, Unfall bei privaten Arbeiten

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Pkw aufgebrochen

Am Samstag gegen 18.50 Uhr ist ein roter Opel Zafira, welcher im Ortsteil Liebersbronn bei der Römerstraße auf dem Parkplatz der Tennisplätze geparkt war, von unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Nachdem die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen wurde, entwendeten die Täter eine hinter dem Fahrersitz liegende blaue Stofftasche mit einem Laptop. Von einer weiteren Tatbegehung wurde abgesehen, nachdem die Alarmanlage des Opel auslöste und Zeugen auf den Aufbruch aufmerksam wurden. Diese beobachteten, wie unmittelbar danach ein roter Kastenwagen mit ausländischem Kennzeichen, besetzt mit zwei männlichen Personen, in Richtung Baltmannsweiler wegfuhr. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Esslingen (ES): Einbruch in Firmengebäude

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Freitag, 18.15 Uhr und Samstag, 06.30 Uhr durch ein Kellerfenster Zugang zu einem Firmengebäude verschafft. Nach dem Aufbrechen von Türen gelangten sie in Büroräumlichkeiten, in welchen mehrere Schränke und Schubladen gewaltsam geöffnet wurden. Zur Art und dem Wert des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Esslingen (ES): In Wohnung eingebrochen

Eine Erdgeschoßwohnung ist am Samstag in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 22.15 Uhr das Ziel von Einbrechern gewesen. Unbekannte Täter hebelten in der Parkstraße die Balkontür der Wohnung auf und gelangten so in das Innere. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Zur Höhe des Diebesgutes liegen bislang keine Angaben vor. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten vor Ort entsprechend Spuren.

Kirchheim unter Teck (ES): Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen, welche die Aufnahme in einer Klinik erforderlich machten, hat ein 31- jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 18.10 Uhr erlitten. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr dieser die Schöllkopfstraße bergwärts, obwohl diese aufgrund einer eingerichteten Baustelle derzeit nur für den talwärtigen Verkehr freigegeben ist. Am Ende der Baustelle im Bereich der Einmündung Zeppelinstraße befand sich ein Absperrgitter, an welchem er links vorbeifahren wollte. Hierbei kollidierte er mit dem -in der freigegebenen Richtung- talwärts fahrenden Pkw Mercedes Benz GLC, der von einem 53 -Jährigen gefahren wurde. Bei dem Unfall entstand weiterhin ein Gesamtschaden in Höhe von 8.200 Euro.

Nürtingen (ES): Fahrzeuge mutwillig beschädigt (Zeugenaufruf)

Am Sonntag gegen 03.20 Uhr sind im Bereich des Schelmenwasens durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Mit einem Feuerlöscher wurden ein Pkw Mini Cooper, ein Ford Fiesta, ein Range Rover und ein Skoda besprüht, bevor an einem geparkten Wohnmobil die Frontscheibe eingeschlagen wurde. Obwohl der darin nächtigende Eigentümer sofort nachschaute, konnte er keine Personen mehr feststellen. Lediglich der Feuerlöscher konnte wenige Meter vom Wohnmobil entfernt aufgefunden werden. Dieser war zuvor offensichtlich aus dem nahegelegenen Studentenwohnheim entwendet worden.

Riederich (ES): Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 10.45 Uhr ist es auf der Mittelstädter Straße an der Einmündung zur B 312 zu einem Auffahrunfall gekommen. Die 21 -jährige Fahrerin eines Pkw Opel Adam wollte von der Mittelstädter Straße nach links auf die B 312 abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Der 53 -jährige Fahrer eines VW Crafter erkannte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Hierbei zog sich die 21 -Jährige leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Neckartenzlingen (ES): Bei privaten Arbeiten schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 56 -jähriger Mann bei privaten Arbeiten in einem Garten in der Straße Im Wasen zugezogen. Beim Versuch, den seitlichen Balken einer Pergola zu lösen, fiel er zusammen mit diesem aus etwa zwei Metern Höhe so unglücklich auf ein Metallstück, dass er sich hierbei schwere Verletzungen zuzog. Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Neckartenzlingen mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort.

Lichtenstein (RT): Fußgängerin angefahren und unerlaubt entfernt (Zeugenaufruf)

Eine 26 -jährige Fußgängerin ist am Samstag gegen 20.30 Uhr von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Im Bereich der Einmündung Rathausplatz / Hohe Straße lief sie auf dem Gehweg, als ein schwarzer SUV rückwärts aus dem dortigen Parkplatz ausparkte und sie touchierte, sodass sie zu Boden fiel. Der Fahrer des SUV und dessen weibliche Begleitung halfen der Fußgängerin wieder auf und fuhren dann jedoch davon, ohne weitere Angaben zu machen. Der Fahrer des SUV soll 40-50 Jahre alt gewesen sein, etwa 190 cm groß, leicht korpulent und Glatzkopf. Er trug ein weißes Hemd und eine beige Hose. Seine Begleiterin war etwa im gleichen Alter und hatte lange blonde Haare. Beide sprachen deutsch mit griechischem Akzent. Das Polizeirevier Pfullingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07121/99180

Rottenburg (TÜ): Mit Krankenfahrstuhl gestürzt

Eine 73-jährige Lenkerin eines Krankenfahrstuhls ist am Samstag gegen 11 Uhr alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Sie befuhr den Gehweg der Neckarhalde in Fahrtrichtung Hammerwasen und wollte einem kurz nach der Einmündung Remmingsheimer Straße aufgestellten Baustellenschild ausweichen. Hierbei rutschte das rechtes Vorderrad ihres Krankenfahrstuhls vom erhöhten Bordstein, so dass sie in der Folge auf die Fahrbahn stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde sie vor Ort behandelt. Am Krankenfahrstuhl ist kein Schaden entstanden.

Kusterdingen (TÜ): Mit Kleinkraftrad gestürzt

Am Samstag gegen 08.00 Uhr befuhr 17 -jährige Lenkerin eines Kleinkraftrades der Marke Betamotor die B28 in Fahrtrichtung Tübingen, um diese an der Ausfahrt Kusterdingen zu verlassen. Im Einmündungsbereich zur Kreisstraße 6903 musste sie einem PKW, welcher sich auf der Kreisstraße der Einmündung näherte, die Vorfahrt gewähren. Deshalb bremste sie ihr Kleinkraftrad ab. Vermutlich aufgrund nasser Fahrbahn rutschte das Vorderrad des Kleinkraftrades nach links weg, wodurch die Lenkerin zu Fall kam. Sie verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Untersuchung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Zu einer Berührung mit dem PKW ist es nicht gekommen. Am Kleinkraftrad ist es nach derzeitigem Stand kein Schaden entstanden.

Tübingen (TÜ): 9 -jähriges Kind bei Unfall verletzt

Ein 9 -jähriger Fahrradfahrer fuhr am Samstag gegen 18.0 Uhr zunächst mit seinem Kinderfahrrad den parallel zur Heinlenstraße verlaufenden Gehweg in Fahrtrichtung Derendinger Straße. Beim anschließenden Überqueren des Fußgängerüberweges der Primus-Truber-Straße wurde er von einem 52-jährigen Lenker eines Opel Corsa erfasst. Der Opelfahrer näherte sich aus Richtung Julius-Wurster-Straße dem Fußgängerüberweg und wollte nach links in die Heinlenstraße abbiegen. Bei der Kollision wurde der Junge nach links von seinem Fahrrad abgewiesen und verletzte sich hierbei leicht. Durch einen hinzugerufenen Rettungswagen wurde er zur weiteren Abklärung in eine Klinik verbracht. Am Opel Corsa ist ein Schaden in Höhe von 100 Euro entstanden, das Kinderfahrrad wies Beschädigungen in Höhe von 50 Euro auf.

Balingen (ZAK): Zwei Körperverletzungen im Bereich derselben Diskothek

Am Sonntag ist es um 04.45 Uhr und um 05.15 Uhr jeweils zu einer Körperverletzung im Bereich einer Diskothek in der Straße Auf Bollen gekommen. Im ersten Fall kam es zunächst in der Diskothek zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen. Als diese dann auf der Straße vor der Diskothek wieder aufeinandertrafen, verpasste ein 21 -Jähriger einem 19 -Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht, wobei dieser leicht verletzt wurde, jedoch eine Erstversorgung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ablehnte. Bei beiden Beteiligten konnte im Zuge der Sachverhaltsaufnahme eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Im zweiten Fall verließen ein 28 -Jähriger und eine 23 -Jährige gemeinsam die Diskothek. Völlig unverhofft wurde der stark alkoholisierte 28 -Jährige von zwei männlichen Personen angegriffen und geschlagen. Hierbei fiel er zu Boden und wurde leicht verletzt. Im Zuge dieses Gerangels wurde die 23-Jährige ebenfalls leicht verletzt. Beide Verletzten wurden durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst untersucht, lehnten jedoch ebenso eine weitere Untersuchung in einer Klinik ab. Eine detaillierte Beschreibung der beiden Tatverdächtigen war nicht möglich. Es soll sich um zwei männliche Personen mit schwarzen Jacken gehandelt haben. Ob diese zu Fuß oder mit einem Fahrzeug die Tatörtlichkeit verliessen, ist ebenfalls nicht bekannt. Das Polizeirevier Balingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Haigerloch (ZAK): Einbruch in ein Verteilerzentrum

In ein Verteilerzentrum in der Heisenbergstraße ist am Sonntag um kurz nach 03.30 Uhr eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter warf eine Fensterscheibe am Gebäude ein und gelangte so ins Gebäudeinnere. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass mehrere Pakete über die Kreisstraße 7120 in ein dortiges Buschwerk transportiert und dort dann geöffnet wurden. Der Inhalt der Pakete wurde entnommen. Über die Höhe des Sachschadens am Gebäude und über Art und Höhe der entwendeten Gegenstände können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Hechingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen.

Albstadt (ZAK): Auffahrunfall an Fußgängerüberweg

Am Samstag gegen 11.00 Uhr hatte eine 51 -jährige Fahrerin eines Pkw Renault Megane die Thanheimer Straße in Richtung Stich befahren. Auf Höhe der Einmündung Alte Heusteige bremste sie ihr Fahrzeug an dem dortigen Fußgängerüberweg verkehrsgerecht bis zum Stillstand ab. Eine hinter ihr befindliche 38 -Jährige fuhr aus Unachtsamkeit mit ihrem VW Golf auf. Die Renault Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht. An beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden in Höhe von 5.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr Albstadt- Onstmettingen war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften aufgrund auslaufender Betriebsstoffe ebenfalls im Einsatz.

Albstadt (ZAK): Betrunken Unfall verursacht

Am Samstag ist es kurz vor Mitternacht in Albstadt zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 78 -Jähriger befuhr mit seinem Pkw Mini Cooper die Konrad-Adenauer-Straße. Dort geriet er allerdings zu weit nach rechts und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford Kuga. Der Aufprall war so heftig, dass der Ford noch auf einen davorstehenden Mercedes geschoben wurde. Anschließend kam der 78 -Jährige nach links von der Fahrbahn ab und blieb schließlich an der dortigen Böschung stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem ihm Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, was eine Blutentnahme nach sich zog. Er wurde zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik gebracht. Da zunächst davon ausgegangen werden musste, dass der Fahrzeuglenker in seinem Auto eingeschlossen war, rückte die Feuerwehr Albstadt ebenfalls zur Unfallstelle aus. Der Mini Cooper war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.

