Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Audi innerhalb von einem Tag zweimal in der Kreuzgasse zerkratzt

Pirmasens (ots)

Am 16.06. wurde folgende Pressemeldung veröffentlicht:

"Am 15.06.2022 um 12:45 Uhr parkte die 27-jährige Fahrzeughalterin ihren schwarzen Audi A1 in der Kreuzgasse in Pirmasens. Um ca. 14:30 Uhr bemerkte diese eine verdächtige Person, die ziemlich nah am Kofferraum ihres Fahrzeuges stand. Sie ging zu ihrem PKW und stellte fest, dass im Bereich des Kofferraumes ein Kratzschaden in Höhe von ca. 500,- EUR entstanden ist. Die Person, welche die Örtlichkeit kurz vor dem Eintreffen der Geschädigten verlassen hatte, wird als ca. 1,75 m großen Mann mit braunem Pullover, langen blauen Jeanshosen und schwarzen Schuhen beschrieben. Weiterhin trug der Mann längere blonde Haare und eine schwarze Maske."

Am gleichen Tag wurde der Audi zuletzt um 23:15 Uhr vor der Kreuzgasse 1 stehend in Augenschein genommen. Am nächsten Morgen wurden weitere Kratzer am Kofferraum neben den ersten Kratzern festgestellt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

