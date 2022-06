Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss endet an Laternenmast(2)

Pirmasens (ots)

Am Abend des 15.06.2022 befuhr eine 68-jährige Fahrzeugführerin die Lemberger Straße von Erlenbrunn kommend in Richtung Innenstadt. In einer Linkskurve kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Durch den Aufprall entstand erheblicher Sachschaden am PKW in Höhe von ca. 15.000,- EUR sowie ein Schaden am Laternenmast. Da bei der Verkehrsteilnehmerin deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde diese zur Abklärung etwaiger Verletzungen durch den hinzukommenden Rettungsdienst ins örtliche Krankenhaus verbracht.

