Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährdung des Straßenverkehrs

Weimar (ots)

Die Fahrerin eines Pkw Skoda befuhr am 15.02.2023 gegen 06:45 Uhr die Max-Linke-Straße in Bad Berka und wollte rechts in die Tannrodaer Straße abbiegen. In der weiteren Folge kollidiert sie mit einem großen, auf der Fahrbahn liegenden Stein. Dieser wurde vermutlich durch einen anderen Fahrzeugführer, möglicherweise Transporter oder Lkw, aus dem Fahrbahnrand gerissen und blieb dann auf der Straße liegen. Der Stein schob sich derart unter den Pkw, dass dieser mit zwei Rädern in der Luft hing. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Höhe des entstandenen Schadens am Unterboden des Pkw ist derzeit noch nicht bekannt.

