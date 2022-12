Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Nachtrag zu den Ergebnissen der Kontrollwoche

Osnabrück/Meppen/Leer/Emden/Aurich (ots)

Am Rande der Kontrollwoche wurden noch zwei weitere Verkehrsunfälle bekannt, bei denen die Unfallursache Alkohol am Steuer war. Der Negativrekord in der Kontrollwoche liegt nun bei 2,09 Promille.

Beispiele:

Am 11. Dezember gegen 1.10 Uhr kam es in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Der 38-jährige Fahrer eines Mercedes GLC fuhr die Hengelorer Straße in Richtung Bad Bentheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Der 38-Jährige blieb unverletzt, war jedoch alkoholisiert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,66 Promille.

Am 10. Dezember gegen 16.15 Uhr fuhr der 38-jährige Fahrer eines Suzuki Alto in Stavern auf der Straße Am Tangen in Richtung Apeldorn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Stehen. Der 38-Jährige wurde dabei leicht verletzt und war zudem stark alkoholisiert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,09 Promille.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell