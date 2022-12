Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Geschenkaktion der Osnabrücker Polizei - 171 Kinderwünsche gehen in Erfüllung

Osnabrück (ots)

Im Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsfest, hilft auch die Osnabrücker Polizei benachteiligten Kindern und Jugendlichen, ihre Herzenswünsche zu erfüllen. Wie bereits in den Vorjahren unterstützen die Ordnungshüter die Weihnachtsaktion "Kinderwünsche" der Bürgerstiftung Osnabrück. Das Prinzip der Aktion: "Wünsche erfüllen, Freude verschenken." Dabei konnten sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Einrichtungen aus Stadt und Landkreis Osnabrück ihre Geschenkwünsche im Wert von maximal 30 Euro pro Geschenk abgeben. 171 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei Osnabrück nahmen an der Aktion teil und erfüllten jeweils einem Kind einen Geschenkwunsch.

Stellvertretend übergab Polizeipräsident Michael Maßmann die "Blaulicht-Geschenke" an die Projektleiterin Karen Beier von der Bürgerstiftung mit den Worten: "Die Kolleginnen und Kollegen der Polizei zeigen immer vollen Einsatz, auch wenn es darum geht, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Die Bereitschaft, zu helfen und sich sozial zu engagieren ist bei uns groß - eine tolle Aktion zu Weihnachten. Ich bedanke mich bei allen, die diese Aktion unterstützt haben." Karen Beier freute sich über die vielen Geschenke: "Die Polizei Osnabrück gehört mit ihrem Beitrag von über 170 Geschenken zu den großen Unterstützern. Die Bedürftigkeit unter den Kindern und Jugendlichen steigt. In diesem Jahr haben wir über 1800 Wünsche erhalten."

Die Polizei Osnabrück ist bereits zum fünften Mal mit von der Partie - die Aktion findet intern stets sehr großen Zuspruch. Die "Blaulicht-Geschenke" gehen in diesem Jahr an die Ökumenische Jugendhilfe in Belm sowie an den Jugendhof Obermeyer in Hagen a.T.W. .

