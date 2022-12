Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Oliver Voges neuer Inspektionsleiter in Osnabrück

Osnabrück (ots)

Oliver Voges ist neuer Leiter der Polizeiinspektion Osnabrück und tritt damit die Nachfolge von Andrea Menke an. Nachdem der 48-jährige Kriminaldirektor bereits am 3. November von Polizeipräsident Michael Maßmann offiziell ernannt wurde, fand heute (08.12.22) eine Feierstunde mit rund 60 Gästen im Ratssitzungssaal des Historischen Rathauses Osnabrück statt. Zu den Teilnehmenden zählten unter anderem Führungskräfte und Verantwortliche der niedersächsischen Polizei, Vertreterinnen und Vertreter aus Justiz, Politik, Feuerwehr/Rettungsdienst, Kirche, sowie langjährige Weggefährten und Familienangehörige. Auch Oberbürgermeisterin Katharina Pötter, Landrätin Anna Kebschull und Abgeordnete des Niedersächsischen Landtages waren anwesend.

In seiner Eröffnungsrede sprach Polizeipräsident Michael Maßmann die außerordentlichen Fähigkeiten vom neuen Osnabrücker Polizei-Chef an. "Ich bin fest davon überzeugt, dass du als herausragende Führungspersönlichkeit der Polizei Niedersachsen dieses neue Amt zur Zufriedenheit aller ausfüllen wirst. Für dich steht das Team und der gemeinsame Erfolg im Mittelpunkt. Die Bevölkerung in Stadt und Landkreis Osnabrück kann sich auf dich und dein professionelles Team verlassen."

Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter schloss sich an mit den Worten: "Für die Stadt Osnabrück ist die Polizei stets ein verlässlicher Partner, wenn es um die Sicherheit der Menschen in der Region geht." Pötter erwähnte zudem die vielen Aktionen und Projekte im Rahmen der gemeinsamen Präventionsarbeit, beispielweise im Kampf gegen Gewalt an Frauen und Kindern. Landrätin Anna Kebschull machte in Ihrer Rede deutlich, wie wichtig die polizeiliche Arbeit und Präsenz besonders im ländlichen Raum sei. "Der Schlüssel zum Erfolg liegt in unserer guten Zusammenarbeit. Gemeinsam sind wir der Garant für Sicherheit in der Region."

In seiner Antrittsrede machte Oliver Voges deutlich, dass er sich zum einen der großen Verantwortung bewusst sei und zum anderen sich sehr auf die neue Herausforderung freue. Er betonte: "Unser Anspruch ist es, tagtäglich die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Osnabrück zu gewährleisten." Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Partnern in der Region ist von zentraler Bedeutung. Wir können den vielfältigen Herausforderungen der heutigen Zeit nur gemeinsam als großes Team begegnen."

Voges wuchs im Landkreis Osnabrück auf und lebt heute mit seiner Familie in Osnabrück. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine polizeiliche Laufbahn begann er vor mehr als 30 Jahren beim Polizeikommissariat in Bersenbrück. Daran anschließend nahm er zahlreiche Verwendungen - vom Kommissariatsleiter bis zum Dozenten an der Polizeiakademie - wahr. Zuletzt leitete er mehrere Jahre den Zentralen Kriminaldienst in Osnabrück.

Die Polizeiinspektion Osnabrück ist mit rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die zweitgrößte Inspektion in Niedersachsen und kümmert sich um die Sicherheitsbelange von mehr als 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Das Gebiet reicht von Dissen bis Quakenbrück und von Fürstenau bis Bad Essen.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell