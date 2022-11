POL-OE: 79-Jähriger beim Einparken angefahren

Attendorn (ots) - Eine Verkehrsunfallflucht hat sich kurz nach Mitternacht am Freitag (11. November) auf der Heldener Straße ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer die Straße in Fahrtrichtung Helden. Als er in Höhe eines am Straßenrand geparkten Leichtkraftfahrzeugs vorbeifuhr, kollidierten die Fahrzeuge, wobei das Leichtkraftfahrzeug durch den Aufprall auf das Dach geschleudert ...

