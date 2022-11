Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Attendorn (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich kurz nach Mitternacht am Freitag (11. November) auf der Heldener Straße ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer die Straße in Fahrtrichtung Helden. Als er in Höhe eines am Straßenrand geparkten Leichtkraftfahrzeugs vorbeifuhr, kollidierten die Fahrzeuge, wobei das Leichtkraftfahrzeug durch den Aufprall auf das Dach geschleudert wurde. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadenregulierung einzuleiten. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Am Unfallort fanden Polizeibeamte einen Nebelscheinwerfer auf, welcher vermutlich von einem Fahrzeug der Marke BMW stammt. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei sucht zur Klärung der Unfallflucht Zeugen und Hinweise. Diese melden sich bitte beim Verkehrskommissariat Attendorn unter der Telefonnummer 02761-9269-4122.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell