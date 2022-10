POL-SO: Warstein-Hirschberg - Drei Kradfahrer verunfallt

Lippstadt (ots) - Am Freitagmittag wurde bei einer Kollision zwischen Pkw und Zweirad ein 15-jähriger Jugendlicher aus Lippstadt schwer verletzt. Der Rollerfahrer befuhr gegen 12:30 Uhr die Straße "Siechenkamp" in Fahrtrichtung Erwitter Straße und missachtete an der Kreuzung Görresstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 33-jährigen Autofahrerin aus Lippstadt, die mit ihrem Pkw Dacia auf der Görresstraße in ...

mehr