LPI-J: Unter Alkohol

Weimar (ots) - Eine 31-jährige Fahrradfahrerin fuhr am 15.02.2023 gegen 15:30 Uhr vom Klinikum kommend in Richtung Rainer-Maria-Rilke-Straße. Beim Befahren einer Kurve geriet sie aufgrund der feuchten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte in der weiteren Folge auf die linke Seite. Dabei verletzte sie sich leicht im Gesicht, an der rechten Hand und am Knie. Sie wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer waren am Unfallgeschehen nicht beteiligt. ...

mehr