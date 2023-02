Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 22.02.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Kennzeichen gestohlen ++

Achim. Am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, kam es zum Diebstahl von Kfz-Kennzeichen in der Straße Alte Finien. Ersten Informationen zufolge montierte ein bisher unbekannter Täter die Kfz-Kennzeichen von einem grauen Citroen C 8 ab und baute diese an ein anderes Fahrzeug, einen dunklen Citroen, an. Mit dem dunklen Citroen fuhr der Täter im Anschluss davon. Eine Zeugin rief die Polizei, welche sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen auslöste, den Täter jedoch nicht mehr feststellen konnte.

Der bisher unbekannte Täter kann als männlich und ca. 1,70 m groß beschrieben werden. Er habe eine Mütze und einen grauen Kapuzenpullover getragen.

Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen zu Tat, Täter oder Fahrzeug bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ In Büroraum eingebrochen ++

Verden. Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag kam es in Berliner Ring zu einem Einbruch in den Büroraum eines Hotels, das unweit der Jahnstraße liegt. Bisher unbekannte Täter zerstörten eine Fensterscheibe eines Büroraumes und stiegen durch diese ein. Im weiteren Verlauf entwendeten die Täter einen Computer und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Einbruch in VW Caddy ++

Verden. Zwischen Montagmittag und Dienstagvormittag kam es zum Einbruch in einen VW. Der VW Caddy war auf einem Parkplatz beim Berliner Ring, nahe des Lüneburger Weges, abgestellt. Bisher unbekannte Täter zerstörten die Heckscheibe des VW und entwendeten Arbeitsmaschinen. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Im Opel Mokka eingebrochen ++

Ottersberg. Am Dienstag, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in einen weißen Opel Mokka ein, der in der Straße Fährwisch auf dem Parkplatz gegenüber der Rettungswache abgestellt war. Die bisher unbekannten Täter zerstörten eine Seitenscheibe und entwendeten einen Koffer. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen.

++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Achim. Am Dienstag, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr Embser Landstraße/Schwalbenstraße/Am Freibad ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Ford befuhr die Embser Landstraße. Ersten Informationen zufolge bemerkte er beim Einfahren in den Kreisverkehr eine von links kommende 41 Jahre alte VW-Fahrerin, die bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst bracht sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf zumindest 1.000 EUR beziffern. Beide Fahrzeuge blieben dabei fahrbereit.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Verkehrsunfall ohne Verletzte ++

Lilienthal. Am Dienstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Einmündung Beim neuen Damm/Lilienthaler Allee. Der 57 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Lkw war auf der Straße Beim neuen Damm unterwegs. Als er nach links auf die Lilienthaler Allee einbog, bemerkte er ersten Informationen zufolge einen von rechts kommende 60-jährigen Fahrer eines VW zu spät. Der VW-Fahrer musste ausweichen und touchierte dabei ein Straßenschild. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. An VW, der fahrbereit blieb, und Straßenschild entstand Sachschaden, der sich auf zumindest 3.000 EUR beziffern lässt.

