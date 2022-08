POL-GT: Wohnungseinbruch an der Dessauer Straße - Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots) - Langenberg (FN) Am 21.08.2022 kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Langenberg OT Benteler. Ein 19 - Jähriger Mann aus Lippstadt befuhr die Lippstädter Strasse mit seinem PKW Nissan aus Richtung Langenberg kommend in Richtung Lippstadt. In Höhe der Einmündung Kirchstrasse kollidierte er nahezu frontal mit einem entgegenkommenden PKW Seat, mit dem eine 40- jährige Lippstädterin und eine ...

mehr