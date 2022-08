POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Gütersloh (ots) - Steinhagen - (HL) Am Freitag, den 19.08.2022, kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und einem Bus in Steinhagen. Zuvor hatte eine 18-jährige Frau aus Harsewinkel mit ihrem VW Up! die Bielefelder Straße, aus Richtung B 68, in Richtung Brockhagen befahren. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sie die Kreuzung Bielefelder Straße/ Mozartstraße /Am Pulverbach bei Rotlicht überquert hatte. Zeitgleich befuhr eine 21-jährige ...

mehr