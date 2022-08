Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Gütersloh (ots)

Langenberg (FN) Am 21.08.2022 kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Langenberg OT Benteler. Ein 19 - Jähriger Mann aus Lippstadt befuhr die Lippstädter Strasse mit seinem PKW Nissan aus Richtung Langenberg kommend in Richtung Lippstadt. In Höhe der Einmündung Kirchstrasse kollidierte er nahezu frontal mit einem entgegenkommenden PKW Seat, mit dem eine 40- jährige Lippstädterin und eine 18- jährige Beifahrerin aus Richtung Lippstadt kommend in Richtung Langenberg unterwegs waren. Nach ersten Ermittlungen der Polizei geriet der 19- jährige Mann aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Durch den Zusammenstoß wurden alle beteiligten Personen verletzt und mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 .- EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Lippstädter Strasse im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

