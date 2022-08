Polizei Gütersloh

POL-GT: Freund und Helfer am Telefon

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Hannover (FK) - Eine englischsprachige Touristin wird die Polizei Gütersloh in sehr guter Erinnerung behalten. Ein Beamter der Leitstelle der Polizei Gütersloh war zur Stelle, als sie sich hilflos telefonisch an ihn wandte. Auf der Durchreise (07.08.) war die Dame am Bahnhof in Gütersloh kurz ausgestiegen, um sich ein Getränk zu kaufen. Noch bevor sie wieder in den Zug steigen konnte, steuerte der Zugführer eines privaten Unternehmens den Zug aus dem Bahnhof hinaus in Richtung Berlin. Ihre Habseligkeiten fuhren mit. Nachdem die mittellose Dame versuchte selber eine Lösung zu finden, wählte sie den Polizeiruf 110. Zusammenarbeit zahlt sich aus. Polizisten der Bundespolizei in Hannover wurden durch die Leitstelle der Polizei Gütersloh informiert, fingen den Zug ab und übergaben der überglücklichen Frau ihre Sachen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell