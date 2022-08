Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach Schockanruf Schmuck übergeben - Zeugen der Übergabe gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Falsche Kriminalbeamte betrogen am Mittwochnachmittag (17.08.) eine arglose Gütersloherin um ihren Goldschmuck. Die spätere Übergabe fand im Bereich der Kirche am Kattenstrother Weg statt.

Zuvor schockten die Täter die ältere Dame am Telefon mit etlichen Anrufen seit den Morgenstunden. Die Masche: Die Tochter sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, bei welchem ein Radfahrer verstorben sei. Die Tochter sei nur durch eine hohe Kaution vor einer drohenden Inhaftierung zu bewahren. Um dem Anliegen der Betrüger Nachdruck zu verleihen wurde zwischendurch der Hörer an die vermeintliche Tochter übergeben, die weinend um Hilfe gebeten hatte. In der Folge gelang es den Tätern innerhalb mehrerer Stunden den perfiden Plan umzusetzen. Zwischen 14.30 - 15.00 Uhr kam es im Bereich der Kirche am Kattenstrother Weg zu einer Übergabe des Goldschmucks. Der erschienene Mann nahm die Wertgegenstände an sich und ging anschließend auf der Schledebrückstraße in Richtung stadtauswärts davon.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 40 - 50 Jahre alt, südländisches Aussehen mit dunklen Haaren und korpulenter Statur. Bekleidet war der Mann mit einem blauen T-Shirt und dunkler Hose. Zudem trug er eine Bauchtasche. Er sprach kein Wort

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer konnte die Übergabe beobachten? Wer hat am Mittwochnachmittag im Bereich Kattenstrother Weg/ Schledebrückstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Mann geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

