POL-GT: Pedelecfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Falsche Kriminalbeamte betrogen am Mittwochnachmittag (17.08.) eine arglose Gütersloherin um ihren Goldschmuck. Die spätere Übergabe fand im Bereich der Kirche am Kattenstrother Weg statt. Zuvor schockten die Täter die ältere Dame am Telefon mit etlichen Anrufen seit den Morgenstunden. Die Masche: Die Tochter sei in einen ...

mehr