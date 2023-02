Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Transporter ++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Von der Fahrbahn abgekommen ++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Transporter ++

Kirchlinteln. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag kam es zum Einbruch in einen Transporter, der auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Hauptstraße, unweit der Kreepener Straße, abgestellt war. Bisher unbekannte Täter zerstörten eine Seitenscheibe des Mercedes Sprinter und entwendeten im weiteren Verlauf Werkzeug. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Achim. Am Donnerstag, gegen 06:30 Uhr, kam es auf der Einmündung Uphuser Heerstraße (L 158)/Arenkamp zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 52 Jahre alte Fahrerin eines Fiat war auf der Straße Arenskamp unterwegs und bog nach links in Richtung Bremen auf die Uphuser Heerstraße ein. Dabei bemerkte sie einen 53 Jahre alten Radfahrer zu spät, der auf dem Geh- und Radweg der Uphuser Heerstraße in Richtung Bremen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Einsatz des Rettungsdienstes war jedoch nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, wobei sich der Sachschaden auf zumindest 2.000 EUR beziffern lässt.

++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Langwedel. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Feldstraße (K 9) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 52 Jahre alter Fahrer eines Peugeot war auf der K 9 in Richtung Langwedel - Zentrum unterwegs. Der Peugeot-Fahrer kam dabei unweit der Straße Auf dem Branden aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Verkehrszeichen und stieß mit einem Baum zusammen. Der Peugeot-Fahrer blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Der Einsatz des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich auf zumindest 8.000 EUR beziffern.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Lilienthal. Am Donnerstag, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der Falkenberger Landstraße (L 133) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 43 Jahre alte Fahrerin eines Dacia war auf der L 133 in Richtung Lilienthal - Zentrum unterwegs. Dass die vor ihr fahrende 54-jährige Hyundai-Fahrerin an einer Lichtzeichenanlage in Höhe des Jan-Reiners-Weges verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte die Dacia-Fahrerin ersten Informationen zufolge zu spät. Sie fuhr auf das Heck des Hyundai auf. Der Dacia-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf zumindest 1.000 EUR beziffern lässt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

