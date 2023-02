Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz am Sonntag, den 26.02.2023

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Unfall zwischen PKW und Treckergespann

Kirchlinteln. Am frühen Samstagnachmittag kam es auf der Straße Vor Weitzmühlen zu einem Unfall zwischen einem Treckergespann und einem BMW. Die 32-jährige Fahrerin des BMW beabsichtigte das vor ihr fahrende Gespann des 87-jährigen auf der Kreisstraße 38 zu überholen. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, wollte der 87-jährige in einen Feldweg einbiegen und traf dabei auf den BMW. Die BMW-Fahrerin kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Glücklicherweise blieb es bei einem Sachschaden und niemand wurde verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 13.800EUR.

Fahren unter Einfluss von Alkohol

Verden. Am Samstagabend kontrollierten die Beamten der Verdener Polizei einen auffällig fahrenden 28-jährigen Fahrzeugführer eines Nissans auf der Bremer Straße. Dabei stellten sie fest, dass der 28-jährige unter Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte dies, sodass eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Einschleichdiebstahl durch unverschlossene Hintertür

Oyten. In der Nacht von Freitag auf Samstag gelang es bislang unbekannten Tätern im Grenzweg in Oyten durch eine nicht verschlossene Hintertür, die Wohnung eines 77-Jährigen zu betreten und diese nach Diebesgut zu durchsuchen. Dabei entwendeten sie unter anderem die Geldbörse und den Laptop des Rentners. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche im Verlauf der Nacht verdächtige Personen beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizeistation in Oyten (Tel.: 04207-911060) melden.

Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss beendet

Thedinghausen. Am frühen Nachmittag des 25.02.2023 kontrollierten Beamte der Polizei Achim in der Syker Straße den Pkw eines 52-jährigen Mannes aus Thedinghausen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Mann den Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Achim. Am frühen Abend des 25.02.2023 kontrollierten Beamte der Polizei Achim den Ford eines 22-Jährigen in der Verdener Straße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, sodass eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 22-Jährigen eingezogen wurde.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Achim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel Beamten der Polizei Achim, welche gerade auf der Anfahrt zu einem anderen Einsatz waren, ein Pkw auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne die Vorfahrt zu beachten, aus einer Nebenstraße in die Uesener Feldstraße einbog und dabei sogar in den Gegenverkehr geriet. Im weiteren Verlauf kam der Pkw des 49-jährigen Fahrzeugführers aus Bremen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Oyten. Am Samstagmittag beabsichtigte ein 37-jähriger Ottersberger mit seinem Pkw von der Hauptstraße L168, nach links in die Kreisstraße 2 abzubiegen. Hierbei übersah er den Pkw einer entgegenkommenden 67-Jährigen aus Worpswede, sodass es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. An den beteiligten Pkw entstand jedoch ein geschätzter Schaden von 14.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Landkreis Osterholz

Sachbeschädigung durch Graffiti

Worpswede. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Eingangstür und eine angrenzende Mauer eines Einkaufsmarktes in der Findorffstraße in Worpswede mit Graffiti besprüht.

Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Worpswede unter 04792 956790 zu melden.

Sachbeschädigung an einem Pkw

Osterholz. In der Zeit von Freitag 20:15 Uhr bis Samstag 09:30 Uhr wurde ein in der Hohenfelder Straße in Osterholz-Scharmbeck geparkter Mercedes durch einen unbekannten Täter beschädigt. Ein Frontscheinwerfer wurde beschädigt und diverse Lackschäden an der linken Fahrzeugseite verursacht.

Hinweise werden von der Polizei Osterholz unter 04791 3070 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell