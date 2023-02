Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Oßweil: Einbruch in Anna-Neff-Straße

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Personen brachen am Montag zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Anna-Neff-Straße in Ludwigsburg-Oßweil ein. Durch Aufhebeln der Balkontür verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Es wurde diverser Schmuck entwendet. Der Wert des Diebesguts und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die beim Polizeirevier Ludwigsburg geführt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: LUDWIGSBURG.PREV@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell