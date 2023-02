POL-LB: Ludwigsburg: Fahrzeug aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag 14:00 Uhr und Montag 11:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Silcherstraße in Maichingen ein. Hierzu hebelten sie zunächst eine Türe im rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf und schlugen im weiteren ein Fenster ein, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Schränke und Schubladen. Das erbeute Diebesgut und die ...

