Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen/Weil der Stadt: 21-Jähriger Mercedes-Lenker liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Rund 25 Minuten lang und über etwa 35 Kilometer versuchte ein 21 Jahre alter Mercedes-Fahrer am frühen Samstagmorgen, kurz nach 05.00 Uhr, der Polizei davon zu fahren. Letztlich gab er jedoch auf und ließ sich in der Malmsheimer Straße in Weil der Stadt widerstandslos vorläufig festnehmen. Aus noch unbekanntem Grund hatte der Mann, der im Bereich der Bundesautobahn 831 im Rahmen einer stationär eingerichteten polizeilichen Kontrollstelle einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, plötzlich wieder Gas gegeben. Er fuhr über die BAB 831 davon und dann weiter auf der BAB 81 in Richtung Singen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen nahmen die Verfolgung auf, die, nachdem der 21-Jährige an der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost die Autobahn verlassen hatte, durch Sindelfingen und seine Stadtteile führte. Hierbei war der Mercedes-Lenker ungeachtet der örtlichen Gegebenheiten nahezu ununterbrochen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. In mindestens einem Fall überfuhr er außerdem eine rote Ampel. Schließlich flüchtete der Mercedes-Fahrer auf der Landesstraße 1182 in Richtung Weil der Stadt. Nachdem er den Darmsheimer Tunnel passiert hatte, überholte er in einer Rechtskurve einen vorausfahrenden PKW, obwohl ihm ein Sattelzug entgegenkam. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. In Weil der Stadt stoppte der 21-Jährige kurz vor einer Sperre, die von Einsatzkräften der Polizei mittels des Streifenwagens und eines sogenannten Stop Stick eingerichtet worden war. Der junge Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Einen freiwilligen Atemalkohol- und Drogentest lehnte er ab. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: vaihingen-stuttgart.vpi@polizei.bwl.de, bittet Personen, die durch die Fahrweise des Mercedes-Lenkers gefährdet wurden, sich zu melden. Insbesondere werden die Verkehrsteilnehmenden, die auf der L 1182 durch das Überholmanöver in Gefahr gebracht wurden, gebeten, sich zu melden.

