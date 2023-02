Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen - Maichingen: Wohnungseinbruch in Silcherstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 14:00 Uhr und Montag 11:00 Uhr wurde in der Silcherstraße in Sindelfingen - Maichingen in ein Wohnhaus eingebrochen. Bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam über eine Türe Zutritt zu einem Wintergarten. In der Folge schlugen sie eine Glasscheibe ein, um so in den Wohnbereich zu gelangen, den sie anschließend durchsuchten. Vermutlich wurde Schmuck entwendet. Details zum Diebesgut und dessen Wert sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Maichingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 20405-0 oder E-Mail: SINDELFINGEN.PREV@polizei.bwl.de, zu melden.

