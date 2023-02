Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Polizei sucht Unfallörtlichkeit

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag bemerkten Zeugen gegen 23.55 Uhr in der Stuttgarter Straße in Herrenberg einen Opel Corsa, der beim Fahren merkwürdige Geräusche von sich gab. Im weiteren Verlauf erkannten die Zeugen, dass ein Reifen des Fahrzeugs platt war. Einer der Zeugen, ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens, stellte daraufhin sein Firmenfahrzeug als Blockade auf der Straße ab. Der Fahrer des Opel war somit gezwungen, anzuhalten. Der 52-Jährige parkte seinen Opel hierauf am Fahrbahnrand ab. Doch anstatt den Aufforderungen nachzukommen, vor Ort auf die alarmierte Polizei zu warten, begab er sich zu Fuß in ein nahegelegenes Gasthaus. Der 52-Jährige verließ die Wirtschaft in dem Moment, in dem die Einsatzkräfte der Polizei sie betreten wollten. Bei genauerer Inaugenscheinnahme des Opel stellten die Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Herrenberg fest, dass sich im Frontbereich diverse Schäden befanden. Diese schienen frisch zu sein und ließen auf einen oder mehrere Unfälle kurz vor der Feststellung schließen. Eine Nachschau noch in der Nacht führten nicht zu Lokalisierung einer Unfallörtlichkeit. Beim 52-Jährigen nahmen die Polizisten und Polizistinnen Atemalkoholgeruch und einen schwankenden Gang war, was zu einer Blutentnahme führte. Außerdem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Der Opel wurde abgeschleppt und sichergestellt. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Herrnberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Hinweise zu der oder den Unfallörtlichkeiten geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell