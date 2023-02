Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: NACHTRAG zu: Unbekannte stehlen Pkw - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (15. Februar 2023) veröffentlichte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eine Meldung zu einem in Kornwestheim entwendeten Fahrzeug (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5442004). Der ursprünglich gestohlen geglaubte Ford wurde am Donnerstag (16. Februar 2023) wieder aufgefunden. Der Besitzer hatte sich wohl hinsichtlich des Parkplatzes getäuscht und ging irrtümlich davon aus, dass er sein Fahrzeug in der Jahnstraße abgestellt hatte. Tatsächlich war es jedoch in der Villeneuvestraße geparkt.

