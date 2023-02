Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mit seinem Fahrzeug am Samstag zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr einen geparkten VW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Im Erle" in Asperg. Durch den Unfall wurde die gesamte Beifahrerseite des VW beschädigt und es entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Der unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden und fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07154 1313-0 oder per E-Mail unter KORNWESTHEIM.PREV@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Kornwestheim zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell