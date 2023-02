Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 29-Jähriger geht am Bahnhof auf Passanten los

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da er sich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation befand und alkoholisiert gewesen sein dürfte, gebärdete sich ein 29 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag im Bereich des Busbahnhofs in Ludwigsburg äußerst aggressiv gegenüber den anwesenden Passanten. Gegen 17.40 Uhr alarmierte eine 67 Jahre alte Frau die Polizei, da der Tatverdächtige kurz zuvor versucht hatte, sie zu bespucken. Darüber hinaus sei er mit einem Stock auf einen noch unbekannten Mann losgegangen. Vor Ort trafen die Beamtin und Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg auf den aggressiven 29-Jährigen. Versuche ihn zu beruhigen, zeigten keinen Erfolg. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde er vorläufig festgenommen und im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Ermittlungen unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten dauern an. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, bittet insbesondere den noch unbekannten Passanten sich zu melden.

