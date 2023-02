Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B464 Kreis Böblingen: Unfall mit schwer verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr der 22-jährige Lenker eines Opel Corsa die B464 in Richtung Renningen. Zwischen Holzgerlingen und Böblingen-Hulb kam das Fahrzeug, aus bislang unbekannten Gründen, vor einer Brücke, von der Fahrbahn ab, befuhr den Grünbereich und schanzte über eine Unterführung hinweg. Auf der gegenüberliegenden Seite der Unterführung prallte das Fahrzeug gegen das Brückenbauwerk und rutschte im Anschluss den Hang nach unten. Das Fahrzeug kam auf den Rädern zum Stehen, der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Im Anschluss wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Unfallzeitpunkt und Unfallursache sind derzeit noch unklar. Eine Spaziergängerin entdeckte das Fahrzeugwrack am Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Am Unfallort waren ein Rettungshubschrauber, zwei Notärzte, ein Rettungswagen, 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr und vier Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Am Opel Corsa entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

