Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße einzubrechen. Die Täter konnten beim Versuch, die Schiebetür aufzuhebeln, die verbaute Sicherheitseinrichtung allerdings nicht überwinden und mussten die Örtlichkeit ohne Beute wieder verlassen. Der an der Eingangstüre entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter 07032 27080 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell