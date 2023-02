Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Mit Trickdiebstahl Goldarmband erbeutet

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr im Bereich der Hindenburgstraße zu einem Trickdiebstahl. Hierbei wurde eine 91-jährige Dame bei einem Spaziergang von einer bislang unbekannten männlichen Person unter dem Vorwand angesprochen, dass sie angeblich einen Goldring verloren hätte. Der Mann zeigte der älteren Dame auch einen solchen Ring vor, der ihr aber nicht gehörte. Als die Dame dadurch kurz abgelenkt war, löste der Täter geschickt den Verschluss eines von der Geschädigten am Handgelenk getragenen Armbandes und entwendete dieses. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Geschädigte gab an, der Täter wäre ca. 50 Jahre alt und zwischen 160 und 170 cm groß gewesen - er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter 07032 27080 zu melden.

