POL-CUX: Gelegenheit macht Diebe

Cuxhaven (ots)

Im Stadtgebiet nutzten am 06.07.22 mehrmals bisher unbekannte Diebe die Gelegenheit, nicht ausreichend gesicherte Geldbörsen zu entwenden.

Einmal war ein unverschlossener Aufenthaltscontainer einer Baustelle in der Wernerstraße das Ziel von ungebetenen Gästen; die Folge: eine Geldbörse mit Dokumenten, EC-Karte und Bargeld wurde entwendet.

Weiterhin war ein Bauunternehmer mit seinem Firmenfahrzeug im Stadtgebiet unterwegs. Er hielt mehrfach an verschiedenen Orten und Baustellen und ließ jeweils für kurze Augenblicke sein Fahrzeug unbeaufsichtigt. In einem dieser Momente muss ein unbekannter Täter in das nicht verschlossene Fahrzeug gegriffen haben und die Geldbörse, wiederum mit EC-Karte usw. gefüllt, an sich genommen haben. Im Anschluss wurde die EC-Karte mehrfach eingesetzt und der Schaden somit noch vergrößert.

Die Polizei bittet, es den Tätern nicht zu einfach zu machen, sondern auf das eigene Eigentum acht zu geben und es möglichst gut zu sichern. Zudem sollte überlegt werden, ob es sinnvoll ist, alle Dokumente und Karten im Portmonee mitzuführen. Auch gerade bei einem Einkauf macht es Sinn, nur das notwendige Bargeld oder die entsprechenden Karten mitzunehmen.

Eines ist und bleibt sicher: Gelegenheit macht (noch immer) Diebe!

