Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Kradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Lippe (ots)

Schwer verletzt wurde am Freitagabend gegen 18.25 Uhr ein 47-Jahre alter Kradfahrer aus Löhne, als er am Ortsausgang Bega von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Kradfahrer befuhr mit seiner Ducati die B 66 von Bega in Richtung Humfeld. In einer Linkskurve kurz hinter dem Ortsausgang von Bega verbremste er sich offenbar und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet in den Straßengraben und stürzte dort. Der Fahrer wurde mit Beinverletzungen in ein Klinikum eingeliefert. Das Krad wurde mit erheblichen Beschädigungen abgeschleppt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 mitzuteilen.

