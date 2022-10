Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Radfahrerin die Vorfahrt genommen und geflüchtet

Lippe (ots)

Bereits am Mittwoch kam es im Frühverkehr zum Sturz einer 67-jährigen Detmolderin mit ihrem Fahrrad, nachdem der Fahrer eines Klein-Lkw den Vorrang der Frau missachtet hatte. Die Radfahrerin befuhr gegen 06.30 Uhr die Hans-Hinrichs-Straße in Richtung Innenstadt. Dabei hatte sie so das Licht an ihrem Fahrrad eingeschaltet und trug darüber hinaus noch eine gelbe Warnweste. Als sie auf dem Radweg die Palaistraße überqueren wollte, wurde sie von einem weißen Kastenwagen (Pritschenfahrzeug mit Geräten auf der Ladefläche) überholt. Der Fahrer bog dann sofort nach rechts in die Palaistraße ein und zwang dadurch die Radfahrerin zu einer Notbremsung und einem Ausweichmanöver. Sie stürzte auf die Fahrbahn und zog sich nicht unerhebliche Beinverletzungen zu. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen weißen Pritschenfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell