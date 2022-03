POL-HA: Polizei-Telefonsprechstunde am 16. März - Präventionskampagne "Mach dein Passwort stark!"

Hagen-Altenhagen (ots) - In Altengagen rief eine Frau am Sonntagvormittag (13.03.2022) die Polizei, nachdem sie von ihrem Ehemann absichtlich in der gemeinsamen Wohnung eingeschlossen wurde. Nachdem ein Schlüsseldienst die Tür öffnete, schilderte die Frau den Polizisten, dass ihr Ehemann bei einem Streit aggressiv geworden war. Er habe sie unter anderem an den Haaren gepackt und fest daran gezogen. Als sie sich in das ...

mehr