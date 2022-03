Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand nach Versuch Person mit Gehhilfe zu schlagen

Hagen-Mitte (ots)

Nach einem Widerstand nahm die Polizei einen 50-Jährigen am Samstag (12.03.2022) um 18.30 Uhr in Gewahrsam. Der Hagener randalierte zuvor in der Tuchmacher Straße und löste einen Einsatz aus. Er hatte mehrfach versucht einen 63-Jährigen mit einer Gehhilfe zu schlagen und ging weitere Personen verbal aggressiv an. Als die Polizei eintraf, beruhigte sich der Hagener nicht und verhielt sich weiter aggressiv. Er ignorierte die Aufforderungen der Beamten und ging mehrfach mit geballten Fäusten auf diese zu. Immer wieder griff er nach Gegenständen, konnte jedoch von den Polizisten daran gehindert werden. Als er in das Gewahrsam gebracht werden sollte, sperrte er sich gegen die Maßnahme. Er ließ sich unter anderem immer wieder mit seinem gesamten Körpergewicht hängen, ließ sich absichtlich fallen, lehnte seinen Oberkörper nach vorne und versuchte seine Arme wieder wegzuziehen und zu verschränken. Zudem wollte er mehrfach nach den Gehhilfen greifen und beabsichtigte die Polizisten immer wieder anzugreifen. Der 50-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen des Widerstands und den Angriff auf die Polizisten. (arn)

