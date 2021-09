Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Autohaus

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich Einbrecher gewaltsam auf das Gelände eines Autohauses in der Helmestraße Zutritt. Sie hatten es offensichtlich auf Autoreifen abgesehen. Mit Komplettreifen im Wert von ca. 10000 Euro verschwanden die Diebe. Ein Sicherheitsdienst entdeckte den Einbruch auf seiner Streifenfahrt. Die Polizei in Nordhausen sucht nun Zeugen. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen in Bereich der Straße An der Helme, werden unter der Telefonnummer 03631/960, entgegengenommen.

