POL-LIP: Bad Salzuflen - 2 Verletzte bei Zusammenstoß

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15.55 Uhr befuhr eine 23-jährige Lemgoerin mit ihrem Fiat 500 die Lemgoer Straße im Ortsteil Grastrup in Richtung der Ostwestfalenstraße und beabsichtigte, nach links in die Lehstraße abzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer 36-jährigen Fahrerin eines VW Golf, die in Richtung Schötmar fuhr. Bei der anschließenden Kollision verletzten sich beide Fahrzeugführerinnen leicht und wurden ins Klinikum Detmold eingeliefert. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

