POL-LIP: Lemgo - Radfahrer bei Überholvorgang von Pkw erfasst

Am Freitagmorgen gegen 05.30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Lemgoer mit seinem Pedelec die Heidensche Straße und beabsichtigte, nach links in die Straße Flinkenhaspel in Richtung Bentrup-Loßbruch abzubiegen. Er machte dies durch entsprechende Handzeichen deutlich. Eine nachfolgende ebenfalls 47-Jahre alte Fahrerin eines Ford Fiesta übersah dies und wollte den Radfahrer überholen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, in dessen Folge der Radfahrer zu Boden stürzte und Verletzungen an einem Arm und einem Bein davontrug. Er wurde mittels eines Rettungswagens in ein Klinikum eingeliefert. Das Fahrrad wurde völlig zerstört, der Pkw war ebenfalls nicht mehr fahrbereit.

