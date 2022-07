Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wallstadt: Einbruch in Kleintierzuchtverein - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Zwischen Montagabend, 21:00 Uhr und Dienstagmorgen, 07:30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte eines Kleintierzüchtervereins in der Römerstraße und entwendeten Diebesgut im Wert von etwa 1.000 Euro.

Der oder die Täter hebelten eine Tür der Gaststätte auf und durchwühlten diese nach stehlenswerten Gegenständen. Sie erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld sowie diverse Einrichtungsgegenstände. Auch einen Zigarettenautomaten brachen die Unbekannte auf und gelangten so an die darin befindlichen Zigarettenpackungen. Wie hoch der an dem Automaten entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht geklärt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell