Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße

Rhein-Neckar-Kreis: Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Hirschberg an der Bergstraße (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Samstag, den 02.07.2022, gegen 16:00 Uhr bis Montag, den 04.07.2022, gegen 07:30 Uhr einen in der Hölderlinstraße abgestellten Fiat und flüchtete unerkannt. Der Täter beschädigte an dem Auto den linken Außenspiegel sowie die Fahrertür und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Der Polizeiposten Schriesheim sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06203/61301 zu melden.

