POL-MA: Neckargemünd-Dilsberg, Rhein-Neckar-Kreis: Vermisstensuche nach Nele G. beendet; 13-Jährige wurde angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Neckargemünd-Dilsberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die seit Freitag, dem 01.07.2022 vermisste Nele G. aus Neckargemünd-Dilsberg konnte am Dienstagabend wohlbehalten im Bereich des Bahnhofs in Neckargemümd angetroffen und im Anschluss in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Wo sich die 13-Jährige in den letzten Tagen aufgehalten hat sowie die Hintergründe Ihres Verschwindens sind derzeit noch unklar.

Medienvertreter, die das Lichtbild aus der Öffentlichkeitsfahndung verwendet haben, werden gebeten, dieses aus dem Bestand zu nehmen.

