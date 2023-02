Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte versucht Taxifahrer zu bestehlen und beschädigt Taxi

Ludwigsburg (ots)

Eine bislang unbekannte Frau war am Samstag mit einem ebenfalls noch unbekannten Begleiter unterwegs und ließ sich gegen 19.00 Uhr von einem Taxi zu einem Nachtclub in der Calwer Straße in Böblingen fahren. Dort angekommen, wollte der 71 Jahre alte Taxifahrer die Fahrtkosten abkassieren. Als er hierfür einen Geldbeutel in die Hand nahm, versuchte die Unbekannte, die auf dem Beifahrersitz saß, ihm den Geldbeutel zu entreißen und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als dies misslang, verließen sie und ihr Begleiter das Taxi. Im weiteren Verlauf trat die Frau gegen das Taxi, bei welchem es sich um einen VW handelte, und ging in Richtung des Nachtclubs davon. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die unbekannte Täterin soll etwa 160 cm groß und schlank gewesen sein. Sie hatte kurze schwarze Haaren, trug eine dunkle kurze Jacke und einen weißen Kapuzenpullover sowie schwarze Schuhe und eine Hose mit Flecktarnmuster. Zu dem Begleiter, der hinten im Taxi Platz genommen hatte, sind bislang keine weiteren Details bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an BOEBLINGEN.PREV@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

