Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Elbergen - Zeugen gesucht

Elbergen (ots)

Am Dienstag zwischen 10 und 13.40 hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Lingener Straße in Elbergen vermutlich beim Vorbeifahren eine Warnbake aus der Halterung gestoßen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein nachfolgender Fahrer eines Seat überfuhr die Halterung, wodurch der Pkw beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell